В Кудымкаре ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия

Общая площадь трехэтажного здания составляет 1,19 тыс. кв. м., площадь земельного участка — 4,2 тыс. кв. м. Объект располагается в Кудымкаре по адресу: ул. Яковкина, 4. Здание было построено в 1952 году. В 1952-1959 гг. здесь работал заслуженный врач РСФСР, окулист Василий Коркин. Он же являлся инициатором и организатором строительства диспансера.