В Волгоградской области вакцинировали от гриппа полмиллиона человек

В Волгоградской области в рамках осенней прививочной кампании от гриппа и острых респираторных инфекций иммунизировано около 500 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, достигнутый результат составляет почти половину от установленных плановых показателей.