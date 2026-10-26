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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Волгоградской области вакцинировали от гриппа полмиллиона человек

Среди поставивших прививку губернатор Андрей Бочаров
В Волгоградской области в рамках осенней прививочной кампании от гриппа и острых респираторных инфекций иммунизировано около 500 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, достигнутый результат составляет почти половину от установленных плановых показателей.

пресс-служба администрации Волгоградской области

Глава региона констатировал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в субъекте остается стабильной, а общая заболеваемость не превышает эпидемический порог, несмотря на фиксируемый локальный рост инфекций среди школьников. Господин Бочаров подчеркнул, что удержать ситуацию от резкого ухудшения позволяет системная вакцинация и пока еще комфортные погодные условия.
В связи с этим губернатор потребовал завершить кампанию в установленные сроки с безусловным выполнением плана. Под особый контроль администрации взята эпидситуация в образовательных и социальных учреждениях. Также дано поручение обеспечить бесперебойный запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптечной сети региона.
Сам Андрей Бочаров уже прошел иммунизацию, посетив прививочный кабинет Волгоградского государственного медицинского университета. Глава региона отметил, что личный пример — это лучший способ продемонстрировать жителям необходимость своевременной защиты от тяжелого течения сезонных заболеваний.
Никита Маркелов