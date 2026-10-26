В Волгоградской области вакцинировали от гриппа полмиллиона человек
Среди поставивших прививку губернатор Андрей Бочаров
В Волгоградской области в рамках осенней прививочной кампании от гриппа и острых респираторных инфекций иммунизировано около 500 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, достигнутый результат составляет почти половину от установленных плановых показателей.
Глава региона констатировал, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в субъекте остается стабильной, а общая заболеваемость не превышает эпидемический порог, несмотря на фиксируемый локальный рост инфекций среди школьников. Господин Бочаров подчеркнул, что удержать ситуацию от резкого ухудшения позволяет системная вакцинация и пока еще комфортные погодные условия.
В связи с этим губернатор потребовал завершить кампанию в установленные сроки с безусловным выполнением плана. Под особый контроль администрации взята эпидситуация в образовательных и социальных учреждениях. Также дано поручение обеспечить бесперебойный запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптечной сети региона.
Сам Андрей Бочаров уже прошел иммунизацию, посетив прививочный кабинет Волгоградского государственного медицинского университета. Глава региона отметил, что личный пример — это лучший способ продемонстрировать жителям необходимость своевременной защиты от тяжелого течения сезонных заболеваний.