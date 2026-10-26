В Дагестане ЕГЭ проведут на отечественной цифровой платформе
В Дагестане готовятся к переходу на новую систему проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) на базе отечественной операционной системы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным властей, все сервисы организации экзаменов переведены на единую цифровую платформу «ГосТех». Через систему будут доступны в том числе сервисы сбора данных и планирования ЕГЭ и итогового сочинения для выпускников 11-х классов. Заявления на участие в экзаменах школьники смогут подавать через портал Госуслуг.
В сообщении отмечается, что 2026–2027 учебный год станет переходным. Для подготовки пунктов проведения экзаменов к работе на новой платформе организованы региональные тренировочные мероприятия. В первой апробации 22 октября участвовали 60 из 67 пунктов проведения ЕГЭ. Печать экзаменационных материалов прошла успешно.
Муниципальным властям поручено организовать рабочие места для обработки заявлений и планирования экзаменов. Всего в Дагестане на отечественную операционную систему предстоит перевести более 2,5 тыс. компьютеров.