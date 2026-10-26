В Дагестане ЕГЭ проведут на отечественной цифровой платформе

По данным властей, все сервисы организации экзаменов переведены на единую цифровую платформу «ГосТех». Через систему будут доступны в том числе сервисы сбора данных и планирования ЕГЭ и итогового сочинения для выпускников 11-х классов. Заявления на участие в экзаменах школьники смогут подавать через портал Госуслуг.