Астраханку будут судить за попытку продать 4 тонны немаркированной рыбы

По данным силовиков, фигурантка купила на продажу больше 4 т рыбы: щуку, судака, берша, толстолобика, белого амура, леща, карася и сазана. 1,9 т астраханка разместила в селе Черный Яр, еще 1,6 т — в неком жилом помещении. Следствие оценило стоимость партии в 650 тыс. руб.