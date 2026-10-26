Астраханку будут судить за попытку продать 4 тонны немаркированной рыбы
Енотаевский межрайонный отдел СКР Астраханской области закончил расследование дела 27-летней местной жительницы. Ей вменяют приобретение и хранение для дальнейшей продажи продуктов без маркировки (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ), уточнила пресс-служба следственного органа.
По данным силовиков, фигурантка купила на продажу больше 4 т рыбы: щуку, судака, берша, толстолобика, белого амура, леща, карася и сазана. 1,9 т астраханка разместила в селе Черный Яр, еще 1,6 т — в неком жилом помещении. Следствие оценило стоимость партии в 650 тыс. руб.
Причиной разбирательства стало отсутствие на упаковках с рыбой маркировки и информации о продукции. Обвиняемую вычислили сотрудники СКР и регионального УФСБ. Дело передали в суд.