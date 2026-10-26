Пограничный ветеринарный пункт контроля в Кольцово прекратит работу

«Это означает, что получить документы, необходимые для перевозки за рубеж домашних животных воздушным транспортом, непосредственно в аэропорту будет невозможно»,— сказано в сообщении. Пассажиры с животными по-прежнему смогут получать дорожные наборы для питомца при обращении на информационную стойку Кольцово.