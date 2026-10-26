Пограничный ветеринарный пункт контроля в Кольцово прекратит работу
В Екатеринбурге закроется пограничный ветеринарный пункт контроля аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта. Он прекратит работу 28 октября — решение о закрытии было принято Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора.
«Это означает, что получить документы, необходимые для перевозки за рубеж домашних животных воздушным транспортом, непосредственно в аэропорту будет невозможно»,— сказано в сообщении. Пассажиры с животными по-прежнему смогут получать дорожные наборы для питомца при обращении на информационную стойку Кольцово.
С 28 октября оформить международный сертификат на перевозку животных можно будет в управлении Россельхознадзора на ул. Грузчиков, 4.