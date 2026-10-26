Рывок до ужесточения
В ПФО в сентябре льготная ипотека выросла на 115% по количеству и 118,8% по объему
В сентябре 2026 года в регионах ПФО резко выросла выдача льготных ипотечных кредитов — в среднем на 115% по количеству и на 118,8% по объему к августу. Татарстан стал лидером округа по объему льготного кредитования: 2,59 тыс. кредитов на 15,31 млрд рублей, что на 113% больше по количеству и на 117% по объему. Всплеск аналитики связывают с ажиотажем перед ужесточением условий госпрограммы с 1 октября.
В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в сентябре 2026 года зафиксировали рост выдачи льготных ипотечных кредитов — в среднем на 115% по количеству и на 118,8% по объему, об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.
Татарстан стал лидером ПФО по объему льготного ипотечного кредитования. В сентябре здесь оформили 2,59 тыс. кредитов на 15,31 млрд руб., что на 113% больше по количеству и на 117% по объему, чем в августе.
В Чувашии выдали 874 кредита на 4,74 млрд руб., что на 109% больше по количеству и на 106% по объему, чем месяцем ранее. Средний чек составил 5,42 млн руб. В Кировской области количество выдач увеличилось на 153%, объем — на 163%. Здесь оформили 747 кредитов на 4,07 млрд руб. В Марий Эл количество выдач выросло на 107%, объем — на 124%. В республике выдали 393 кредита на 2,12 млрд руб.
В Башкортостане оформили 2,84 тыс. кредитов на 15,35 млрд руб. (+132% по количеству и объему), в Пермском крае — 1,61 тыс. на 8,54 млрд руб. (+102% и +103%), в Нижегородской области — 1,46 тыс. на 8,25 млрд руб. (+107% и +108%), в Челябинской области — 1,51 тыс. на 7,81 млрд руб. (+114% и +112%), в Самарской области — 1,1 тыс. на 6,11 млрд руб. (+99% и +105%), в Оренбургской области — 1,16 тыс. на 6,06 млрд руб. (+117% и +118%), в Удмуртии — 1,02 тыс. на 5,52 млрд руб. (+111% и +116%), в Саратовской области — 740 кредитов на 4,09 млрд руб. (+131% и +129%).
В целом по России в сентябре 2026 года банки выдали 70,37 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на 98% больше, чем в августе, и на 41% больше в годовом выражении. Общий объем кредитов достиг максимального с начала года значения — 430,68 млрд руб. (+100% за месяц). Средний чек составил 6,12 млн руб., увеличившись на 0,08 млн руб. за месяц и на 0,23 млн руб. по сравнению с сентябрем прошлого года.
Директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов связывает сентябрьский всплеск с ажиотажем перед ужесточением условий госпрограммы.
«В сентябре, в преддверии ужесточения условий госпрограммы, был зафиксирован ажиотажный спрос на льготную ипотеку: программой успели воспользоваться более 70 тысяч человек. Подобные всплески уже наблюдались в декабре 2025 года, перед первым пересмотром условий, и в июне 2026-го, на фоне слухов об их изменении. Объем выданных кредитов в сентябре превысил 430 млрд рублей. Это последний подобный рывок, и уже в октябре-ноябре мы увидим спад спроса до нового, более низкого уровня — вероятно, в районе 140–150 млрд рублей в месяц. Данный показатель станет базовым на долгое время и позволит строить прогнозы на 2027 год», — отметил Николай Филиппов.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также отметил, что резкий сентябрьский рост выдач связан сугубо с ожиданиями ужесточения условий по «семейной ипотеке» с 1 октября.
«В октябре вероятно резкое охлаждение выдач в рамках льготных ипотечных госпрограмм, а в ноябре — его стабилизация, поскольку заемщики и банки будут адаптироваться к новым условиям. Думаю, по итогам всего 2026 г. выдачи льготной ипотеки могут составить 2,6–2,7 трлн руб.», — сообщил «Ъ Волга-Урал» эксперт.