Рывок до ужесточения

«В сентябре, в преддверии ужесточения условий госпрограммы, был зафиксирован ажиотажный спрос на льготную ипотеку: программой успели воспользоваться более 70 тысяч человек. Подобные всплески уже наблюдались в декабре 2025 года, перед первым пересмотром условий, и в июне 2026-го, на фоне слухов об их изменении. Объем выданных кредитов в сентябре превысил 430 млрд рублей. Это последний подобный рывок, и уже в октябре-ноябре мы увидим спад спроса до нового, более низкого уровня — вероятно, в районе 140–150 млрд рублей в месяц. Данный показатель станет базовым на долгое время и позволит строить прогнозы на 2027 год», — отметил Николай Филиппов.