Крайсуд осудил участников драки с двумя погибшими в Туапсинском районе
Краснодарский краевой суд приговорил шестерых мужчин к лишению свободы за нападение на троих человек в Туапсинском районе в августе 2023 года. В результате драки двое потерпевших погибли, третий получил травмы. Об этом сообщили в суде.
По материалам дела, 5 августа 2023 года в селе Дедеркой подсудимые встретили троих мужчин, которые днем ранее забрали деньги у одного из них. Решив проучить оппонентов, они напали на них на берегу реки.
В ходе конфликта Вартан Тулумджян нанес одному из потерпевших многочисленные удары камнями по рукам и грудной клетке, а Рудик Устян не менее двух раз ударил его камнем по голове. Мужчина скончался на месте. Карен Устян прыгнул ногами на грудную клетку второго потерпевшего, который лежал на каменистой поверхности. Полученные травмы привели к его смерти. Третий участник конфликта выжил, получив различные повреждения. После нападения обвиняемые скрылись, но впоследствии были задержаны.
Рудик Устян признан виновным в убийстве и самоуправстве с применением насилия, Карен Устян и Вартан Тулумджян — в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Остальные трое осуждены за самоуправство с применением насилия.
Суд назначил Рудику Устяну 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, Карену Устяну — 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, Вартану Тулумджяну — 13 лет и один месяц в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Остальные трое получили по три года лишения свободы в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.