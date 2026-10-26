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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Директора муниципального жилфонда Ростова отправили под домашний арест

Директора муниципального учреждения, управляющего специализированным жилищным фондом Ростова-на-Дону, суд отправил под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, руководитель учреждения подписал акт приемки капитального ремонта, хотя работы, как утверждается, были выполнены не в полном объеме. Уголовное дело возбуждено по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», обвиняемым является Станислав Ивлев. Дело расследует следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону на основании материалов регионального управления ФСБ.
Станислав Ивлев был задержан. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Наталья Белоштейн