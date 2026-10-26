Бывший аграрный колледж под Ярославлем оценили в 295 млн рублей
Власти Ярославской области планируют продать комплекс бывшего Великосельского аграрного колледжа в поселке Козьмодемьянск Ярославского округа. Предварительная стоимость имущества составляет 294,8 млн руб. Об этом на заседании комитета Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству сообщила министр имущественных отношений региона Елена Ермолова.
В состав комплекса входят три нежилых здания общей площадью около 9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 3,53 га. По словам министра, территория длительное время не используется и находится в заброшенном состоянии. Власти рассчитывают вовлечь ее в хозяйственный оборот.
Комплекс расположен неподалеку от Ярославля, рядом с трассой М-8. Его предлагают включить в прогнозный план приватизации областного имущества вместе с еще 18 объектами.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в план приватизации также предлагают включить усадьбу В. Ф. Некрасова в деревне Черелисино Ярославского округа. Комплекс включает главный дом и флигель 1910-х годов, имеющие статус объектов культурного наследия, а также хозяйственные постройки и земельный участок. Предварительная стоимость усадьбы составляет 38,1 млн руб.
Помимо этих объектов, в перечень вошли бывшая контора лесничества в поселке Тихменево Рыбинского округа и здания бывших администраций в Любимском округе. Законопроект предусматривает снижение планового показателя доходов от приватизации областного имущества с 3,5 млрд до 2 млрд руб.