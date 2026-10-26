Бывший аграрный колледж под Ярославлем оценили в 295 млн рублей

В состав комплекса входят три нежилых здания общей площадью около 9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 3,53 га. По словам министра, территория длительное время не используется и находится в заброшенном состоянии. Власти рассчитывают вовлечь ее в хозяйственный оборот.