В план приватизации Ярославской области включат 18 объектов
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес в областную думу законопроект о расширении плана приватизации регионального имущества. В перечень предлагают добавить 18 объектов недвижимости, а 19 объектов коммунальной инфраструктуры — внести в уставный капитал АО «Яркоммунсервис». Документ поступил в думу 19 октября.
Самый крупный по составу имущественный комплекс в списке — усадьба В. Ф. Некрасова в деревне Черелисино Ярославского муниципального округа. В него входят главный дом и флигель 1910-х годов, гараж, склад для продуктов, овощехранилище, два нежилых здания, водонапорная башня и земельный участок. Главный дом и флигель имеют статус объектов культурного наследия.
Также в план приватизации предлагают включить общежитие на 240 мест, учебный и хозяйственный корпуса в поселке Козьмодемьянск Ярославского района. Среди других объектов — контора лесничества в поселке Тихменево Рыбинского района и административное здание на улице Максима Горького, 56 в Рыбинске.
В список вошли также административные здания в деревнях Ермаково и Рузбугино Любимского округа, здание на улице Челюскинцев в Большом Селе, помещения в деревне Кузнечиха Ярославского округа, в поселке Ивановское Переславского округа, в селе Варегово Большесельского округа и на улице Ньютона в Ярославле. Кроме того, приватизировать предлагают нежилые здания в селах Владычное Пошехонского округа и Перцево Переславского округа, а также сарай в поселке Пречистое Первомайского округа.
Отдельную группу составляют здания фельдшерско-акушерских пунктов в селах Шаготь Даниловского округа и Шипилово Мышкинского округа, а также в деревнях Макарово Даниловского округа и Кокошилово Мышкинского округа.
Одновременно законопроект предусматривает снижение планового показателя поступлений от приватизации с 3,5 млрд до 2 млрд руб.