В план приватизации Ярославской области включат 18 объектов

В список вошли также административные здания в деревнях Ермаково и Рузбугино Любимского округа, здание на улице Челюскинцев в Большом Селе, помещения в деревне Кузнечиха Ярославского округа, в поселке Ивановское Переславского округа, в селе Варегово Большесельского округа и на улице Ньютона в Ярославле. Кроме того, приватизировать предлагают нежилые здания в селах Владычное Пошехонского округа и Перцево Переславского округа, а также сарай в поселке Пречистое Первомайского округа.