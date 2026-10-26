Преподавателя астраханского вуза лишили права учить студентов из-за взяток и подлога
Ему также придется заплатить штраф
Харабалинский районный суд запретил преподавателю спецдисциплин филиала ГАОУ АО ВО «АГАСУ» Талифу Сартову заниматься педагогической деятельностью на три года. Астраханца признали виновным в восьми преступлениях, связанных с получением взяток и служебным подлогом (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2, ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.
Талиф Сартов — преподаватель специальных дисциплин по программам профподготовки по профессии «Водитель» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Суд установил, что педагог предоставлял в администрацию учебного заведения ложные сведения о сдаче студентами квалификационного экзамена. На основании полученных после этого свидетельств обучающихся допускали к экзаменам в ГИБДД и службе регионального гостехнадзора. В дальнейшем студенты получали дипломы водителя и тракториста.
Кроме запрета заниматься преподавательской деятельностью суд назначил фигуранту штраф в размере 900 тыс. руб. и конфисковал 42 тыс. руб., полученных в качестве взятки. По данным картотеки суда, приговор Талифу Сартову вынесли 8 октября. 22 октября прокурор подал апелляционное представление на судебный акт.
В суд также поступили иски с требованием лишить студентов, получивших дипломы, прав на управление транспортными средствами.