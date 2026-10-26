Преподавателя астраханского вуза лишили права учить студентов из-за взяток и подлога

Талиф Сартов — преподаватель специальных дисциплин по программам профподготовки по профессии «Водитель» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Суд установил, что педагог предоставлял в администрацию учебного заведения ложные сведения о сдаче студентами квалификационного экзамена. На основании полученных после этого свидетельств обучающихся допускали к экзаменам в ГИБДД и службе регионального гостехнадзора. В дальнейшем студенты получали дипломы водителя и тракториста.