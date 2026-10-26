На профилактику терроризма в Ростовской области направят 47,6 млн рублей
В Ростовской области на реализацию мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в 2026 году предусмотрено 47,6 млн руб. За девять месяцев освоено 18,8 млн руб., или 39,5% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью, следует из отчета о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
При этом по одному из четырех показателей направления выявлен риск недостижения планового значения. Речь идет о темпе снижения числа зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, по сравнению с 2024 годом.
В отчете риск связывают с расширением географии ракетных обстрелов и применения БПЛА для поражения объектов на территории Ростовской области, а также с активизацией пропагандистской и вербовочной работы в интернете.
Всего на госпрограмму в 2026 году предусмотрено 88,5 млн руб. За девять месяцев освоено 45,5 млн руб., или 51,4%. В документе отмечается, что расходы по направлению профилактики экстремизма и терроризма в значительной части запланированы на IV квартал.