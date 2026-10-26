На профилактику терроризма в Ростовской области направят 47,6 млн рублей

В Ростовской области на реализацию мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в 2026 году предусмотрено 47,6 млн руб. За девять месяцев освоено 18,8 млн руб., или 39,5% от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью, следует из отчета о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».