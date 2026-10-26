Деньги требуют форсажа

Свыше 60% внебюджетных инвестиций в Татарстане приходится на обрабатывающую промышленность, а за последние 15 лет регион привлек инвесторов из 79 стран — с 2025 года лидерство по объему вложений перешло к Китаю. При этом безработица в республике — 1%, и рынок труда не успевает за темпами роста. Приоритетами для инвестиций в регионе называют робототехнику, микроэлектронику и искусственный интеллект. А бизнесу нужны не только деньги: компании заинтересованы в ускорении международных платежей и удобных расчетах с клиентами и подрядчиками.