Деньги требуют форсажа
Инвестиции в Татарстан растут, а бизнес просит ускорить платежи
Свыше 60% внебюджетных инвестиций в Татарстане приходится на обрабатывающую промышленность, а за последние 15 лет регион привлек инвесторов из 79 стран — с 2025 года лидерство по объему вложений перешло к Китаю. При этом безработица в республике — 1%, и рынок труда не успевает за темпами роста. Приоритетами для инвестиций в регионе называют робототехнику, микроэлектронику и искусственный интеллект. А бизнесу нужны не только деньги: компании заинтересованы в ускорении международных платежей и удобных расчетах с клиентами и подрядчиками.
Более 60% внебюджетных инвестиций в Татарстане приходится на обрабатывающую промышленность — регион остается промышленным более чем наполовину. Инвесторы также вкладывают средства в сельское хозяйство и недвижимость, в последние годы растет туризм. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на бизнес-фестивале Т-Банка «Локальный код» в Казани.
«С учетом ситуации на рынке труда — безработица у нас сегодня 1% — темпы экономического роста такие высокие, что рынок труда за ними не поспевает», — отметила глава АИР.
Приоритетными направлениями для инвестиций она назвала робототехнику, микроэлектронику, исследования и искусственный интеллект. К недооцененным она отнесла альтернативные источники энергии и креативную экономику.
За 15 лет в республику пришли инвесторы из 79 стран. Первое место по объему вложений долго занимала Турция, но в 2025 году лидерство перешло к Китаю. По словам Талии Минуллиной, для зарубежных инвесторов важны стабильность, предсказуемость законодательства и возможность проводить трансграничные переводы в условиях санкций. Она отметила, что партнеры соотносят инвестиции в Россию с инвестиционной политикой в собственной стране: в КНР и Турции действуют большие субсидии, гранты на оборудование и длинные дешевые деньги, и иностранные компании просят обеспечить сопоставимые условия.
В Татарстане действуют 114 промышленных парков с готовой инженерной инфраструктурой и 8 федеральных экономических зон с налоговыми льготами — по этим показателям регион единственный в России. С каждым инвестором подписывается инвестиционное соглашение с поквартальными объемами обязательств, подпись ставит и глава района, и сам инвестор. Отклонения отслеживают на этапе, когда проблема только назревает. Среди новых площадок — ОЭЗ «Зеленая долина» для биотехнологий, включая онкологию.
По словам заместителя гендиректора ОЭЗ «ИнноПолис» по развитию ИТ-проектов Аделя Гилазиева, резидентам помогают привлекать партнеров, выходить на рынок Татарстана и разбираться в грантах. Кроме того, с недавнего времени в республике действует новый инструмент — субсидии IT-компаниям на возмещение части расходов. Чтобы стать резидентом, компания регистрируется в Иннополисе и защищает проект на экспертном совете, представляя финансовую модель и паспорт инвестпроекта.
На площадке действуют экспериментальные правовые режимы. Беспилотное такси работает в Иннополисе с 2018 года. В городской среде тестировали и роверов-доставщиков, проверяя: «как поведет себя робот в условиях зимы, осени, внезапных происшествий», – рассказал Адель Гилазиев. По его словам, на прошлой неделе Т-Технологии расширили до 240 рабочих мест свой ИТ-хаб, который работает в Иннополисе с 2017 года и объединяет продуктовые и инженерные команды компании.
«ИнноПарк» был полностью заполнен еще до открытия. Сейчас строится «ИнноПарк 2.0», который планируют запустить во второй половине 2027 года. Также промышленные площадки развиваются в Лаишевском районе республики.
Бизнесу в Татарстане, по словам руководителя Т-Банка по работе со средним и крупным бизнесом в республике Дианы Назировой, нужны не только деньги. Среди запросов компаний — ускорение исходящих и входящих международных платежей, размещение свободных средств и удобный прием оплаты от клиентов. Отдельная задача — выплаты самозанятым подрядчикам.
Предпринимателей республики отличает современный подход к ведению дел, при этом они работают в самых разных отраслях — от промышленности и торговли до услуг и IT.
Отдельной темой обсуждения стали партнерские финансы. С 2023 года в России действует эксперимент по партнерскому финансированию, он рассчитан до 2028 года. В нем участвуют Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан, напомнил руководитель направления исламского банкинга Т-Банка Кирилл Иванюго. Модель существует в мире более 70 лет и растет в среднем на 10% в год. «Основа религиозная, но это отдельная модель экономики»: если продукт выгоден и удобен, им пользуются и представители других религий, и атеисты.
Казань стала еще одной остановкой бизнес-экспедиции Т-Банка «Локальный код», которая в течение полугода исследует особенности предпринимательства в российских регионах.