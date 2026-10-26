Дом Скворцова улетел в кассацию

Особое внимание в судебных актах уделено вопросу исковой давности. Бизнес пытался ссылаться на то, что здание было включено в реестр муниципальной собственности еще в 1993 году. Однако суды указали, что течение трехлетнего срока исковой давности началось лишь после того, как Росимущество «узнало о нарушении». Триггером стало письмо Прокуратуры города Саратова от 26 июля 2022 года, перенаправившее обращение некоего гражданина Бернадского А.Ф. Именно эта дата (август 2022 года) была признана точкой отсчета, что позволило Росимуществу подать иск 7 октября 2022 года, формально не пропустив срок давности. 11 августа текущего года ВС РФ истребовал дело для изучения, что дает сторонам шанс на пересмотр дела в судебной коллегии по экономическим спорам.