Дом Скворцова улетел в кассацию
Верховный суд проверит саратовский памятник на федеральную принадлежность
Верховный суд (ВС) РФ истребовал материалы дела об изъятии исторического «Дома Скворцова» в центре Саратова в пользу федеральной казны, ранее изъятого по виндикационному иску Росимущества у структур, связанных с семьей Аблязовых, и «БМ-Банка». Суды нижестоящих инстанций аннулировали права собственности на элитный объект, возникшие в 1990-е годы, однако теперь истребование дела дает бывшим владельцам шанс на пересмотр спора в судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС).
Верховный суд РФ (ВС) истребовал для изучения кассационное определение Арбитражного суда Поволжского округа, которым за Российской Федерацией было закреплено право собственности на исторический «Дом Скворцова» в центре Саратова. Ранее суды удовлетворили виндикационный иск Росимущества, изъяв элитную недвижимость у правопреемника «ФК Открытие» АО «БМ-Банк» и структур, связанных с семьей саратовских предпринимателей Аблязовых.
Речь идет о двухэтажном здании сер. 1890-х годов на улице Московской, 81, известном как «Дом Скворцова». Объект, занимающий престижный локацию между улицами Горького и Вольской, долгое время находился в собственности коммерческих структур. Однако в 2022 году Территориальное управление Росимущества в Саратовской области (ТУ Росимущества) подало иск об истребовании нежилых помещений из чужого незаконного владения. Ответчиками выступили ООО «Нарат-К», ООО «Мерес» и ПАО «Банк „ФК Открытие“» (в процессе правопреемником признан АО «БМ-Банк»).
Правовая позиция государства опиралась на Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности». Согласно документу, объекты историко-культурного наследия относились исключительно к федеральной собственности.
«В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Правительство РФ принимало решения о передаче объекта в муниципальную или частную собственность,— констатировал в мае 2026 года Арбитражный суд Поволжского округа, оставляя в силе решения нижестоящих инстанций.— Имущество выбыло из владения собственника помимо его воли, а потому может быть истребовано, в том числе от добросовестного приобретателя».
Особое внимание в судебных актах уделено вопросу исковой давности. Бизнес пытался ссылаться на то, что здание было включено в реестр муниципальной собственности еще в 1993 году. Однако суды указали, что течение трехлетнего срока исковой давности началось лишь после того, как Росимущество «узнало о нарушении». Триггером стало письмо Прокуратуры города Саратова от 26 июля 2022 года, перенаправившее обращение некоего гражданина Бернадского А.Ф. Именно эта дата (август 2022 года) была признана точкой отсчета, что позволило Росимуществу подать иск 7 октября 2022 года, формально не пропустив срок давности. 11 августа текущего года ВС РФ истребовал дело для изучения, что дает сторонам шанс на пересмотр дела в судебной коллегии по экономическим спорам.
В марте 2022 года администрация Саратова опубликовала постановление о готовности выкупить часть помещений для размещения комитета по ЖКХ и отдела муниципального контроля. Муниципалитет был готов заплатить за объект 40 млн руб.
Однако владелец здания — банк «Открытие» — в тот же день выставил объект на продажу на Avito, оценив его в 29,9 млн руб. Мэрия от выкупа отказалась, после чего в суд поступил иск об изъятии здания. Он был удовлетворен и устоял в трех инстанциях. Бывшие владельцы подали жалобу в ВС РФ — суд не отказал в передаче дела на коллегию, вместо этого затребовал материалы для изучения.