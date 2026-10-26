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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге двое подростков попали под суд за вымогательство с угрозой расправы

18-летние подростки хотели завладеть деньгами потерпевшего
Суд Оренбурга рассмотрит уголовное дело в отношении двух 18-летних подростков, которых подозревают в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили в региональном СК, им инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2026 года обвиняемые угрожали мужчине расправой и путем вымогательства завладели его деньгами, используя малозначительный повод. После этого подростки достали нож и потребовали дать им еще денег, но осуществить задуманное не успели: их действия пресекла полиция.
После задержания фигурантов отправили под домашний арест. На данный момент следователи собрали все необходимые доказательства, уголовное дело передано в суд.
Яна Вежлева