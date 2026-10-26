Пострадавшим от атак БПЛА астраханским селлерам предоставят льготные займы

Для подтверждения ущерба заявителю необходимо предоставить два документа: справку от маркетплейса с отчетом по утраченному товару и акт СМСП о списании этих позиций. «Чем раньше предприниматель обратится за поддержкой, тем быстрее сможет вернуть предприятие в строй», — сообщили в региональном минэкономразвития.