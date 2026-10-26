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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Пострадавшим от атак БПЛА астраханским селлерам предоставят льготные займы

Астраханский фонд поддержки МСП запустил программу льготного финансирования «ОПОРА». Помощь получат предприниматели, потерявшие товар из-за атак беспилотных летательных аппаратов на складские комплексы Wildberries и OZON, сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
Астраханский фонд МСП запустил льготную программу «ОПОРА» для пострадавших от атак БПЛА селлеров

Астраханский фонд МСП запустил льготную программу «ОПОРА» для пострадавших от атак БПЛА селлеров

Фонд поддержки МСП АО

Правительство региона включило восстановление бизнеса пострадавших селлеров в число приоритетных задач. Помощь получат субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Астраханской области, чья деятельность пострадала в результате террористических актов или применения БПЛА. В перечень затронутых объектов входят склады группы «РВБ» и ООО «Интернет Решения».
Условия включают выдачу займов до 4 млн руб. в пределах подтвержденной стоимости утраченных складских остатков. Процентная ставка установлена на уровне 3% годовых, а срок кредитования составляет до 18 месяцев. Средства можно направить на закупку товаров, сырья, материалов, а также на покрытие транспортных расходов.
Для подтверждения ущерба заявителю необходимо предоставить два документа: справку от маркетплейса с отчетом по утраченному товару и акт СМСП о списании этих позиций. «Чем раньше предприниматель обратится за поддержкой, тем быстрее сможет вернуть предприятие в строй», — сообщили в региональном минэкономразвития.
Марина Окорокова