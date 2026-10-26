Пострадавшим от атак БПЛА астраханским селлерам предоставят льготные займы
Астраханский фонд поддержки МСП запустил программу льготного финансирования «ОПОРА». Помощь получат предприниматели, потерявшие товар из-за атак беспилотных летательных аппаратов на складские комплексы Wildberries и OZON, сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
Правительство региона включило восстановление бизнеса пострадавших селлеров в число приоритетных задач. Помощь получат субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Астраханской области, чья деятельность пострадала в результате террористических актов или применения БПЛА. В перечень затронутых объектов входят склады группы «РВБ» и ООО «Интернет Решения».
Условия включают выдачу займов до 4 млн руб. в пределах подтвержденной стоимости утраченных складских остатков. Процентная ставка установлена на уровне 3% годовых, а срок кредитования составляет до 18 месяцев. Средства можно направить на закупку товаров, сырья, материалов, а также на покрытие транспортных расходов.
Для подтверждения ущерба заявителю необходимо предоставить два документа: справку от маркетплейса с отчетом по утраченному товару и акт СМСП о списании этих позиций. «Чем раньше предприниматель обратится за поддержкой, тем быстрее сможет вернуть предприятие в строй», — сообщили в региональном минэкономразвития.