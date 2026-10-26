Директор компании-подрядчика детсада в челябинском Белом хуторе остался в СИЗО
Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о заключении под стражу гендиректора ООО «Сим Сирой Сервис Ремонт» Александра Понкрашкина. Его обвиняют в мошенническом хищении 28,8 млн руб. при строительстве детского сада в микрорайоне Белый Хутор, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Адвокаты фигуранта просили изменить ему меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, мотивируя это отсутствием намерений скрываться и препятствовать следствию. Однако облсуд встал на сторону прокуратуры. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 7 октября 2026 года осталось в силе.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Понкрашкина задержали вместе с исполняющим обязанности директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» (структура правительства региона) Ильдусом Ахметовым сотрудники УФСБ России по Челябинской области в начале октября. Ильдуса Ахметова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Александра Понкрашкина — в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что в 2024–2025 годах Ильдус Ахметов, занимая должности начальника управления заказчика-застройщика, а затем генерального директора ООО «СЗ стройзаказчик» „ЮУ КЖСИ“», подписал акты приемки выполненных работ по строительству детского сада в микрорайоне Белый Хутор. При этом он не проверял фактическое состояние объекта, будучи введенным в заблуждение, что обязательства по договору выполнены. Застройщику ООО «Сим Сирой Сервис Ремонт» было перечислено 28,8 млн руб.
ОБНОВЛЕНО В 17:13. Ильдус Ахметов тоже пытался выйти из СИЗО, но Челоблсуд отказал фигуранту в этой просьбе.