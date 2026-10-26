В Тольяттинской филармонии прозвучали хиты из GTA, Doom и «Супер Марио»
Солистка Александра Одинцова в этот вечер исполнила песню Присциллы из «Ведьмака 3»
Концертная программа «Музыка компьютерных игр» прошла в Тольяттинской филармонии в воскресенье, 25 октября. Русский оркестр Самарской области под управлением заслуженного артиста региона Василия Кормишина представил авторские аранжировки культовых игровых саундтреков — и показал, как музыка из видеоигр эволюционирует от 8битных арпеджио до масштабных симфонических полотен.
Центральным номером вечера стала музыка из GTA: San Andreas. Знакомые геймерам биты и джазовые мотивы игры зазвучали на классических инструментах оркестра. Сочетание получилось одновременно узнаваемым и новым: эпичным, кинематографичным, с характерной «уличной» интонацией, но в оркестровой фактуре.
В программе также прозвучали саундтреки из Super Mario, Skyrim, Mortal Combat, Lineage II, Doom и других знаковых проектов. Особый отклик у публики вызвало выступление солистки Александры Одинцовой: она исполнила песню Присциллы из «Ведьмака 3». Это стало лирическим контрастом к более динамичным номерам и примером того, как игровая музыка работает как самостоятельный художественный материал.
По замыслу авторов, проект «Музыка компьютерных игр» не стремится просто «переиграть» хиты для широкой аудитории, а предлагает взглянуть на видеоигровую музыку как на полноценное культурное явление: с собственной историей, стилистикой и выразительными средствами. Концерт в Тольятти стал наглядным подтверждением того, что саундтреки к играм способны органично существовать в академическом пространстве — и находить отклик у самой разной публики.