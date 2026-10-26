В Тольяттинской филармонии прозвучали хиты из GTA, Doom и «Супер Марио»

По замыслу авторов, проект «Музыка компьютерных игр» не стремится просто «переиграть» хиты для широкой аудитории, а предлагает взглянуть на видеоигровую музыку как на полноценное культурное явление: с собственной историей, стилистикой и выразительными средствами. Концерт в Тольятти стал наглядным подтверждением того, что саундтреки к играм способны органично существовать в академическом пространстве — и находить отклик у самой разной публики.