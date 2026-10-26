В Некрасовском педагогическом колледже в Петербурге прошла эвакуация
В Некрасовском педагогическом колледже в Санкт-Петербурге 26 октября провели эвакуацию. Студентов отпустили домой, а занятия перевели в дистанционный формат. Об этом сообщили в учебном заведении, подтвердив информацию издания «Осторожно, Петербург».
Причины эвакуации пока выясняются.
Некрасовский педагогический колледж располагает несколькими площадками в Московском районе города. Основные корпуса находятся на Кубинской улице, 32 и 46, Можайской улице, 49, а также на улице Примакова, 10.