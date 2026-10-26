Управляющая мойкой пойдет под суд за гибель работника в Дзержинске
Уголовное дело о гибели 22-летнего мойщика грузовых автомобилей в городе Дзержинске передано в суд, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. В нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), которые стали причиной гибели, обвиняют управляющую мойкой.
Потерпевший умер в мае 2026 года во время очистки танк-контейнера: он задохнулся из-за острого ингаляционного воздействия химического вещества.
Как полагает следствие, это стало возможным из-за того, что сотрудник не прошел обучение, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и из-за отсутствия инструкции по охране труда.