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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Приволжье

Управляющая мойкой пойдет под суд за гибель работника в Дзержинске

Уголовное дело о гибели 22-летнего мойщика грузовых автомобилей в городе Дзержинске передано в суд, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. В нарушении требований охраны труда (ч. 2 ст. 143 УК РФ), которые стали причиной гибели, обвиняют управляющую мойкой.

Эмин Джафаров / Коммерсантъ

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Потерпевший умер в мае 2026 года во время очистки танк-контейнера: он задохнулся из-за острого ингаляционного воздействия химического вещества.
Как полагает следствие, это стало возможным из-за того, что сотрудник не прошел обучение, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и из-за отсутствия инструкции по охране труда.
Галина Шамберина