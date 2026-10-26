ФССП начала взыскание 4,3 млрд рублей с омского «Спектра» по иску Минобороны
С предприятием был подписан контракт на поставку бронежилетов
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) инициировала принудительное взыскание 4,35 млрд руб. с омского ООО «Спектр». Исполнительное производство об «иных взысканиях имущественного характера» в пользу бюджета России открыто 21 октября, следует из материалов ведомства.
Основанием для взыскания послужил исполнительный лист арбитражного суда Москвы, выданный после удовлетворения иска Минобороны РФ. Судебный спор между ведомством и компанией возник из-за срыва контракта от ноября 2022 года на поставку бронежилетов общей стоимостью 8,1 млрд руб. Получив аванс в размере 7,8 млрд руб., «Спектр» поставил продукции только на 4,8 млрд руб.
В апреле 2025 года Минобороны РФ потребовало взыскать с поставщика через суд 4,35 млрд руб., в том числе около 3 млрд руб. неосновательного обогащения и почти 1,3 млрд руб. пени. В ноябре арбитраж удовлетворил иск в полном объеме, а в апреле текущего года апелляция оставила это решение в силе. Кассационная жалоба «Спектра», в которой компания просила снизить сумму, в настоящее время рассматривается Арбитражным судом Московского округа.
ООО «Спектр» зарегистрировано в Омске в 2022 году в сфере неспециализированной оптовой торговли. Единственным владельцем предприятия указан Кирилл Сабуров. Выручка общества за 2024 год составила 2,9 млрд руб., убыток — 3,4 млн руб.