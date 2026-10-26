ФССП начала взыскание 4,3 млрд рублей с омского «Спектра» по иску Минобороны

В апреле 2025 года Минобороны РФ потребовало взыскать с поставщика через суд 4,35 млрд руб., в том числе около 3 млрд руб. неосновательного обогащения и почти 1,3 млрд руб. пени. В ноябре арбитраж удовлетворил иск в полном объеме, а в апреле текущего года апелляция оставила это решение в силе. Кассационная жалоба «Спектра», в которой компания просила снизить сумму, в настоящее время рассматривается Арбитражным судом Московского округа.