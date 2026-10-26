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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинск вошел в топ областных столиц по росту цены «квадрата» в новостройках

Повышение составило 2,4%
С начала 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Челябинска выросла на 2,4%. Среди региональных столиц город занял пятое место по этому показателю, сообщает сервис «Объектив.РФ».
Лидерами рейтинга стали Киров (стоимость квадратного метра увеличилась на 10,3%, до 158,6 тыс. руб.), Ижевск (+9,4%, до 148 тыс. руб.) и Новосибирск (+8,4%, до 185,8 тыс. руб.). Снижение отмечено только в Астрахани (–1,1%), Тюмени (–0,9%) и Екатеринбурге (–0,5%).
Виталина Ярховска