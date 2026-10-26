Челябинск вошел в топ областных столиц по росту цены «квадрата» в новостройках

Лидерами рейтинга стали Киров (стоимость квадратного метра увеличилась на 10,3%, до 158,6 тыс. руб.), Ижевск (+9,4%, до 148 тыс. руб.) и Новосибирск (+8,4%, до 185,8 тыс. руб.). Снижение отмечено только в Астрахани (–1,1%), Тюмени (–0,9%) и Екатеринбурге (–0,5%).