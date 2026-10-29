«Задача была закрепить результат, и мы это сделали»

Новороссийск на протяжении многих лет испытывает серьезные трудности с водоснабжением: город во многом зависит от поставок Троицкого группового водовода (ТГВ, входит в ГУП КК «Кубаньводкомплекс»). Собственный источник пресной воды — Неберджаевское водохранилище с проектной мощностью 8 млн кубометров — покрывает лишь 22% потребностей города в питьевой воде. Определенный вклад вносят и Пенайские источники, включая Голубую, Красную, Пенайскую и Трубецкую щели. Основной объем — 80% — МУП «Водоканал» закупает у Троицкого группового водовода.

Среднесуточное потребление воды в Новороссийске достигает 120–130 тыс. кубометров. Дополнительно ситуацию осложняет изношенность сетей, из-за чего существенная часть воды не доходит до потребителей. По информации властей, износ водопроводных сетей города составляет 63%, а их общая протяженность — 813,53 км.

В 2024 году глава Новороссийска Андрей Кравченко поставил задачу провести масштабный ремонт и модернизацию систем водоснабжения. Оценить результаты этой работы уже можно по конкретным цифрам.

Согласно данным городской администрации, за два года в Новороссийске отремонтировали и реконструировали 42 км водопроводных сетей, а количество ремонтных бригад увеличили в семь раз. Как следствие, потери воды снизились с 69,96% в 2024 году до 56% в 2026-м.