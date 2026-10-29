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Кубань-ЧерноморьеПриложения

«Задача была закрепить результат, и мы это сделали»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко — о том, как город подготовился к зиме
Новороссийск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов 15 октября — второй год подряд город подтверждает стопроцентную готовность инфраструктуры к холодам. О том, как удалось закрепить результат прошлого сезона, почему количество жалоб на теплоснабжение снизилось на 75%, а также о планах модернизации водопроводно-канализационного хозяйст­ва на 2027 год в интервью Guide рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко

Глава Новороссийска Андрей Кравченко

Пресс-служба МО город-герой Новороссийск

— Как вы оцениваете готовность города к отопительному сезону?
— Новороссийск начал подготовку к отопительному сезону 2026–2027 годов заблаговременно: к началу периода готовность города составила 100%. В этом году была актуализирована и утверждена схема теплоснабжения Новороссийска до 2030 года с перспективой до 2042-го, разработан комплексный план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Заменено более 8,5 км тепловых сетей — это больше плана (6,8 км), отремонтированы 6 котлов и 26 единиц котельного оборудования. Все управляющие компании и теплоснабжающие организации сформировали аварийный запас материалов и запчастей. Прошлый сезон мы закрыли с паспортом готовности от Ростехнадзора — впервые за несколько лет. Задача на этот сезон была закрепить результат, и мы это сделали — паспорт готовности к отопительному сезону получен 15 октября.
— Удалось ли за последние, скажем, три года снизить количество обращений по теплоснабжению?
— Да, динамика устойчиво положительная. За отопительный сезон 2025–2026 годов по вопросам теплоснабжения поступило 1383 обращения — на 75% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. В целом по жилищно-коммунальному блоку за 2025 год в администрацию поступило 6,2 тыс. обращений — на 52% меньше, чем в 2024-м. Связываю это прежде всего с тем, что мы перешли от латания порывов к планомерной замене сетей, выстроили регулярность проведения работ по промывке и развоздушиванию внутридомовых систем.
— На что потребители чаще всего жаловались в прошлом сезоне?
— Основные обращения прошлого сезона делились на две группы. Первая — завоздушивание и нарушение циркуляции во внутридомовых системах: это зона ответственности управляющих организаций, и мы целенаправленно усиливали с ними взаимодействие — промывка, опрессовка, развоздушивание должны проводиться до холодов, а не по факту жалоб.
Вторая — порывы на сетях. И значительная часть отключений в начале сезона была связана именно с износом трубопроводов — при нагреве любой коррозийный дефект может спровоцировать порыв. Показательно, что часть перерывов в подаче тепла происходила из-за протечек именно на сетях управляющих компаний, а не на магистралях. Поэтому мы и говорим управляющим компаниям: подготовка внутридомовых систем — это ваша зона ответственности перед собственниками.

Новороссийск на протяжении многих лет испытывает серьезные трудности с водоснабжением: город во многом зависит от поставок Троицкого группового водовода (ТГВ, входит в ГУП КК «Кубаньводкомплекс»). Собственный источник пресной воды — Неберджаевское водохранилище с проектной мощностью 8 млн кубометров — покрывает лишь 22% потребностей города в питьевой воде. Определенный вклад вносят и Пенайские источники, включая Голубую, Красную, Пенайскую и Трубецкую щели. Основной объем — 80% — МУП «Водоканал» закупает у Троицкого группового водовода.

Среднесуточное потребление воды в Новороссийске достигает 120–130 тыс. кубометров. Дополнительно ситуацию осложняет изношенность сетей, из-за чего существенная часть воды не доходит до потребителей. По информации властей, износ водопроводных сетей города составляет 63%, а их общая протяженность — 813,53 км.

В 2024 году глава Новороссийска Андрей Кравченко поставил задачу провести масштабный ремонт и модернизацию систем водоснабжения. Оценить результаты этой работы уже можно по конкретным цифрам.

Согласно данным городской администрации, за два года в Новороссийске отремонтировали и реконструировали 42 км водопроводных сетей, а количество ремонтных бригад увеличили в семь раз. Как следствие, потери воды снизились с 69,96% в 2024 году до 56% в 2026-м.

— На одном из совещаний отдельно поднималась проблема задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Если УК не рассчитаются до холодов, какие рычаги есть у администрации? Может ли это привести к тому, что какой-то дом останется без отопления, и кто тогда несет ответственность перед жителями?
— Неоднократно на совещаниях по подготовке к осенне-зимнему периоду мы предупреждали должников из управляющих компаний о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные ресурсы, не все УК наши предупреждения восприняли должным образом. Принято решение ресурсоснабжающим организациям взыскивать просроченную задолженность в судебном порядке, что дает основания для контрольно-надзорного органа рассмотреть вопрос о лишении лицензии УК. И уже в сентябре 2026 года из реестра лицензии УК «Аврора-Юг» исключили все дома, находящиеся под управлением данной УК. Управлением городского и дорожного хозяйства было принято решение назначить приказом новую УК, и это позволило не допустить срыва подготовки данных объектов к осенне-зимнему периоду.
— Силами муниципальных властей за три года удалось существенно снизить потери воды благодаря ремонту городских сетей. Расскажите об этой работе и ее результатах.
— Действительно, с 2023 по 2025 годы заменено 42,8 км сетей водоснабжения и водоотведения, благодаря чему удалось уменьшить потери воды при транспортировке от источника до потребителя относительно 2023 года на 8,46%.
Произведена реконструкция системы обеззараживания воды на насосной станции водоснабжения 11-й км. Повысилась безопасность технологии подготовки воды за счет исключения из технологического процесса использования газообразного хлора. Выполнена замена пяти зональных приборов в границах Южного района для обеспечения контроля объема воды. Полностью закрыта технологическим учетом зона №18.
До конца 2026 года завершаем капитальный ремонт, реконструкцию и строительство более чем 17 км сетей водоснабжения. Готова проектная документация по реконструкции очистных сооружений в Алексино, после утверждения подрядной организации там начнутся работы.
1,7 млрд руб. вложат в модернизацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в 2027 году
— Тем не менее впереди еще большой объем работ. Что запланировано на следующий год?
— В 2027 году планируется продолжить работы по замене аварийных сетей с целью сокращения потерь и стабилизации режима водоснабжения города-героя Новороссийск. По муниципальной программе на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения будет направлено 200 млн руб. В рамках соглашений к договорам о комплексном развитии территорий планируется выполнить реконструкцию и строительство 6544 пог. м сетей водоснабжения и строительство двух резервуаров общим объемом 5 тыс. куб. м, капитальный ремонт 2231 пог. м сетей канализации на сумму 716,4 млн руб. В рамках производственной программы МУП «Водоканал» на замену сетей водоснабжения будет направлено 84,1 млн руб. В рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал» запланированы реконструкция и строительство 6000 пог. м сетей водоснабжения, 3854 пог. м сетей канализации, реконструкция трех канализационно-насосных станций на сумму 739,6 млн руб. Общая сумма капиталовложений в 2027 году составит 1,7 млрд руб.
Беседовала Александра Локтионова

"Guide Экономика региона". Приложение №202

от 30.10.2026, стр. 15
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Интервью. «Ъ-Кубань»