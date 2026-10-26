Стоимость литра бензина в Прикамье снизилась на 30%

За последнюю неделю на заправках ООО «Нефтехимпром-Сервис» стоимость бензина марки АИ-92 снизилась на 30%: с 97 руб. за литр до 67,9 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 подешевел на 32% — с 108 руб. до 73,7 руб. Цена на дизельное топливо упала почти на 14% —с 96,8 руб. за литр до 83,3 руб.