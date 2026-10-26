Инвесторы сдали метры

По оценке эксперта по инвестициям в недвижимость Валерия Летенкова, в 2024 году на инвесторов приходилось около 60% сделок с недвижимостью в Сочи, сейчас их долю оценивают в 40–45%. Около 35% покупателей приобретает жилье для себя или переезда, еще примерно 20% совмещают личное использование со сдачей квартиры в те месяцы, когда сами в ней не живут. Отдельный сценарий — покупка для детей, родителей и других родственников, однако точной доли таких сделок в имеющихся данных нет.