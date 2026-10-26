27% жителей Удмуртии довольны своим доходом

«Одновременно с оценкой удовлетворенности доходами меняются и зарплатные предложения работодателей, причем как в массовых рабочих специальностях, так и для отдельных творческих профессий»,— отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова. По ее словам, с начала года в целом по стране сильнее всего выросла медианная зарплата в вакансиях для водителей и экспедиторов — на 45%, до 154,5 тыс. руб., креативных директоров — на 42%, до 150 тыс. руб., кладовщиков и приемщиков товаров — на 41%, до 108,5 тыс. руб.