27% жителей Удмуртии довольны своим доходом
Еще 48% достаточно удовлетворены им
27% работающих жителей Удмуртии сказали, что им полностью хватает дохода. Еще 48% — достаточно удовлетворены заработной платой, но при планировании расходов им приходится учитывать бюджет. Об этом сообщает пресс-служба hh. ru по результатам опроса. При этом самой популярной тратой стали продукты питания — их выбрали 88% опрошенных.
Второй по популярности статьей расходов стали коммунальные платежи — за них проголосовало 83% участников опроса. Мобильная связь и интернет набрали 69% голосов. Столько же получила категория одежды и обуви.
«Кроме того, значительное количество респондентов тратит часть зарплаты на проезд в общественном транспорте или обслуживание автомобиля — 57%, лекарства и лечение — 52%, содержание детей — 50%»,— говорится в сообщении. Досуг и отдых выбрали 40% опрошенных, а у 41% местных жителей часть зарплаты уходит на аренду жилья или ипотеку. Еще 38% выплачивают кредиты. На образование деньги уходят у 21% работающих жителей республики.
Больше других своими доходами удовлетворены жители Северо-Западного федерального округа — 76% респондентов. В ПФО этот показатель составляет 74%, в Сибири — 72%. По 69% отметили жители Дальнего Востока и центральной части страны. В Уральском федеральном округе показатель равен 66%, а в Южном и Северо-Кавказском — по 65%.
«Одновременно с оценкой удовлетворенности доходами меняются и зарплатные предложения работодателей, причем как в массовых рабочих специальностях, так и для отдельных творческих профессий»,— отметила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова. По ее словам, с начала года в целом по стране сильнее всего выросла медианная зарплата в вакансиях для водителей и экспедиторов — на 45%, до 154,5 тыс. руб., креативных директоров — на 42%, до 150 тыс. руб., кладовщиков и приемщиков товаров — на 41%, до 108,5 тыс. руб.