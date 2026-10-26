За девять месяцев года меньше всего инвестиций в Петербурге направили в торговую недвижимость

Совокупный объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2026 года составил 101 млрд руб., что на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали аналитики IBC Real Estate. Несмотря на небольшое снижение общего объема вложений год к году, большинство сегментов продемонстрировали рост на 25% и более. Лидером по объему инвестиций стала жилая недвижимость, на которую пришлось 46% от совокупного объема вложений в недвижимость Санкт-Петербурга. В абсолютных значениях показатель достиг 46 млрд руб. (15 сделок), что на 25% превысило результат аналогичного периода прошлого года.