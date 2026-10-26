За девять месяцев года меньше всего инвестиций в Петербурге направили в торговую недвижимость
По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, по итогам третьего квартала 2026 года объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга вырос во всех сегментах, кроме торгового, где зафиксировано снижение на 99% год к году. Аналитики связывают это с ограниченным предложением и несовпадением ценовых ожиданий у продавцов и потенциальных покупателей.
Совокупный объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2026 года составил 101 млрд руб., что на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, посчитали аналитики IBC Real Estate. Несмотря на небольшое снижение общего объема вложений год к году, большинство сегментов продемонстрировали рост на 25% и более. Лидером по объему инвестиций стала жилая недвижимость, на которую пришлось 46% от совокупного объема вложений в недвижимость Санкт-Петербурга. В абсолютных значениях показатель достиг 46 млрд руб. (15 сделок), что на 25% превысило результат аналогичного периода прошлого года.
На втором месте — складская недвижимость с долей 17% или 17 млрд руб. (прирост за год на 34%), на третьем — гостиничная недвижимость, на долю которой пришлось 15% вложений или 15 млрд руб. (прирост на 48%). Инвестиции в офисную недвижимость за год увеличились вдвое до 13 млрд руб. (12 сделок, доля 13%). В МФК инвесторы направили 8 млрд руб. (7 сделок, доля 8%), что на 37% больше прошлогоднего показателя. На торговый сегмент пришелся всего 1% в общем объеме вложений — менее 1 млрд руб. в абсолютных значениях (1 сделка).
По прогнозу руководителя филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергея Владимирова, общий объем инвестиций в недвижимость города по итогам 2026 года составит 120-130 млрд руб. — на 20-25% ниже значения прошлого года.