Новым главой Алтайкрайимущества назначен Олег Бубнов

Олег Бубнов в 2001—2003 годах работал ведущим специалистом в юридическом отделе комитета по управлению государственным имуществом Алтайского края, последующие два года — консультантом главного управления экономики и инвестиций региона. В 2005-м он возглавил юридический отдел этого управления, а с 2015 года занимал пост начальника правового департамента.