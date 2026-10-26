Новым главой Алтайкрайимущества назначен Олег Бубнов
Начальником управления имущественных отношений Алтайского края (Алтайкрайимущество) назначен Олег Бубнов. Ранее он работал главой правового департамента администрации губернатора и правительства региона, сообщила пресс-служба краевого правительства.
На новом посту господин Бубнов сменил врио начальника Сергея Авдюшкина. Он руководил управлением с июня 2026 года после отставки по собственному желанию Алексея Аленникова.
Олег Бубнов в 2001—2003 годах работал ведущим специалистом в юридическом отделе комитета по управлению государственным имуществом Алтайского края, последующие два года — консультантом главного управления экономики и инвестиций региона. В 2005-м он возглавил юридический отдел этого управления, а с 2015 года занимал пост начальника правового департамента.