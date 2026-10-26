В КБР ремонт поликлиники в Майском завершат к 2028 году

Завершить работы и ввести обновленное здание в эксплуатацию планируется в 2028 году. Ремонт, как отмечается, ведется поэтапно, чтобы сохранить доступность медицинской помощи. Сейчас строители работают в левом крыле здания, а лечебные и диагностические кабинеты перенесены в правое.