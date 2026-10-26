В КБР ремонт поликлиники в Майском завершат к 2028 году
В Майском районе Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт поликлиники площадью более 4,5 тыс. кв. м. Медучреждение обслуживает свыше 33 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Завершить работы и ввести обновленное здание в эксплуатацию планируется в 2028 году. Ремонт, как отмечается, ведется поэтапно, чтобы сохранить доступность медицинской помощи. Сейчас строители работают в левом крыле здания, а лечебные и диагностические кабинеты перенесены в правое.
Во втором корпусе завершили штукатурку стен и прокладку электрокабелей. На третьем и четвертом этажах смонтировали системы отопления, водоснабжения и водоотведения.
Следующим этапом станет устройство сухой стяжки пола. Параллельно специалисты монтируют вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита.