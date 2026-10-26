Владельцем нытвенской энергокомпании стал ее гендиректор
Владельцем 100% долей ООО «Нытвенская энергетическая компания» стал Александр Тюленев. Ранее единственным учредителем компании был Константин Чегодаев. Господин Тюленев является генеральным директором организации с момента ее создания 16 июля 2025 года.
ООО «Нытвенская энергетическая компания» занимается производством электроэнергии, ее передачей, распределением и торговлей в Нытвенском районе. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Бухгалтерская отчетность за 2025 год отсутствует.