Ничья по эпиграммам и победа по пенальти

Также у петербуржцев пропускал матч основной форвард Александр Соболев — он приболел. Его заменил бразильский нападающий Фелипе Аугусто. Именно он открыл счет в матче, реализовав пенальти на 63-й минуте. Он был назначен за то, что в штрафной «Динамо» во время розыгрыша хозяевами «стандарта» игрок гостей держал рукой за футболку защитника «Зенита» Нино. Это был всего второй гол Аугусто в 11 матчах, первый он забил в стартовом туре РПЛ, когда «Зенит» разгромил в гостях «Акрон» со счетом 5:0. Соболев «наколотил» в 11 играх 8 мячей и является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Больше него отправил мячей в сетку чужих ворот только полузащитник «Зенита» Максим Глушенков — 10. Отличился он и в матче с махачкалинским «Динамо», реализовав вскоре после гола Аугусто третий пенальти, назначенный судьями. Глушенкова сбил в штрафной голкипер гостей Никита Карабашев, выступавший когда-то за «Ленинградец», который тренировал Вадим Евсеев — нынешний наставник махачкалинского «Динамо». Был в этой игре еще один 11-метровый, назначенный после вмешательства системы ВАР: на последних минутах у ворот «Динамо» не по правилам атаковали вышедшего на замену защитника «Зенита» Кевина Андраде. Но его удар отразил Карабашев, как и добивание другого игрока хозяев.