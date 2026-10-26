Ничья по эпиграммам и победа по пенальти
«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в чемпионате России
«Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, обыграв махачкалинское «Динамо» на «Газпром Арене» со счетом 2:0. Матч получился необычным, потому что в нем были назначены четыре пенальти. И два из них футболисты не реализовали.
Для начала между клубами прошла «поэтическая» дуэль, прямо как в телепередаче «КВН». Правда, «Зенит» перегнул палку в свое эпиграмме, где были строки о том, что на Балтике, куда прибыл махачкалинский клуб, «рубили издавна всем бороды догола» и «ветер как рукой срывал папахи». «Динамо» посчитало такие строчки неприемлемыми, потому что «папаха и борода для дагестанцев не повод для насмешек, а символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций». Клуб из Дагестана потребовал от «Зенита» извинений. Попутно «Динамо» опубликовала свое поэтическое послание, которое заканчивалось строчками: «...Вы бороды затронули напрасно, господа, корона с вашей головы слетит быстрей, чем борода». Клуб из Петербурга удалил первую эпиграмму, от которой веяло безвкусицей, и опубликовал новое стихотворение с извинениями и словами великого аварского поэта Расула Гамзатова: «Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай, провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай». «Динамо» поблагодарило «Зенит» и ответила строками уже Александра Пушкина из поэмы «Медный всадник», отметив, что соперники клубы из Дагестана и Петербурга только на поле, а за его пределами они — друзья.
И, правда, махачкалинское «Динамо» даже тренировочные сборы проводит в Петербурге. К тому же команды регулярно встречаются в матчах чемпионата и Кубка России по футболу — так уж распоряжается жребий. И тут «Зенит» всегда одерживает верх. Правда, в игре, состоявшейся на «Газпром Арене» в воскресенье, арбитрам пришлось назначать для выявления победителя четыре 11-метровых — ровно по числу стихотворений, которыми обменялись «Зенит» и «Динамо» накануне. Причем первыми получили право исполнять пенальти динамовцы, когда в начале встречи защитник хозяев Густаво Мантуан «срубил» в штрафной ангольского форварда гостей Миро. Сам же Миро вызвался исполнить удар с точки, но послал мяч мимо ворот «Зенита», которые в этой день защищал Богдан Москвичев. Это был его дебютный матч за петербургский клуб в РПЛ — тренерский штаб сине-бело-голубых решил произвести перестановку на последнем рубеже, потому что в последних играх «Зенит» много пропускал, а в действиях вратаря Дениса Адамова случались «помарки». К слову, Москвичев, воспитанник академии клуба, угадал направление удара Миро с 11-метровой отметки.
Также у петербуржцев пропускал матч основной форвард Александр Соболев — он приболел. Его заменил бразильский нападающий Фелипе Аугусто. Именно он открыл счет в матче, реализовав пенальти на 63-й минуте. Он был назначен за то, что в штрафной «Динамо» во время розыгрыша хозяевами «стандарта» игрок гостей держал рукой за футболку защитника «Зенита» Нино. Это был всего второй гол Аугусто в 11 матчах, первый он забил в стартовом туре РПЛ, когда «Зенит» разгромил в гостях «Акрон» со счетом 5:0. Соболев «наколотил» в 11 играх 8 мячей и является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. Больше него отправил мячей в сетку чужих ворот только полузащитник «Зенита» Максим Глушенков — 10. Отличился он и в матче с махачкалинским «Динамо», реализовав вскоре после гола Аугусто третий пенальти, назначенный судьями. Глушенкова сбил в штрафной голкипер гостей Никита Карабашев, выступавший когда-то за «Ленинградец», который тренировал Вадим Евсеев — нынешний наставник махачкалинского «Динамо». Был в этой игре еще один 11-метровый, назначенный после вмешательства системы ВАР: на последних минутах у ворот «Динамо» не по правилам атаковали вышедшего на замену защитника «Зенита» Кевина Андраде. Но его удар отразил Карабашев, как и добивание другого игрока хозяев.
В итоге «Зенит» выиграл 2:0 и возглавил турнирную таблицу РПЛ после 13 туров. Минувший тур сложился для петербургской команды удачно — проиграли московское «Динамо» («Акрону» 1:3) и «Спартак» (ЦСКА 0:2), потерял очки еще один конкурент - «Краснодар», не сумевший обыграть дома «Балтику» (встреча завершилась 1:1). Клуб из Петербурга теперь опережает «Динамо» и ЦСКА на два очка, «Краснодар» и «Спартак» - на четыре. В следующем, 14-м туре, «Зенит» встретится 2 ноября в Самаре с «Крыльями Советов», идущими в середине турнирной таблицы.