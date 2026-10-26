В отношении пермской строительной фирмы ввели конкурсное производство

С заявлением о признании ООО «ПСУ “НХМ”» несостоятельным в арбитражный суд обратилось ООО «Прокс» в январе этого года. На тот момент объем требований компании к должнику составлял 14,3 млн руб. Тогда суд отказал истцу во введении наблюдения в отношении компании, заявление было оставлено без рассмотрения. Позднее с аналогичным требованием в суд обратилась межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю (сумма требований — 56,6 млн руб.). Как следует из материалов дела, основная сумма задолженности образовалась в результате неуплаты начислений по декларациям, включая НДС, налогу на прибыль, на имущество и транспорт, по страховым взносам. В итоге суд удовлетворил требования ФНС и признал ООО «ПСУ “НХМ”» несостоятельным по упрощенной процедуре отсутствующего должника.