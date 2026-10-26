В отношении пермской строительной фирмы ввели конкурсное производство
Арбитражный суд Пермского края признал ООО «Проектно-строительное управление “Нефтехиммонтаж”» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на четыре месяца. Это следует из данных картотеки суда. Общая сумма долга компании составляет более 56 млн руб.
С заявлением о признании ООО «ПСУ “НХМ”» несостоятельным в арбитражный суд обратилось ООО «Прокс» в январе этого года. На тот момент объем требований компании к должнику составлял 14,3 млн руб. Тогда суд отказал истцу во введении наблюдения в отношении компании, заявление было оставлено без рассмотрения. Позднее с аналогичным требованием в суд обратилась межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю (сумма требований — 56,6 млн руб.). Как следует из материалов дела, основная сумма задолженности образовалась в результате неуплаты начислений по декларациям, включая НДС, налогу на прибыль, на имущество и транспорт, по страховым взносам. В итоге суд удовлетворил требования ФНС и признал ООО «ПСУ “НХМ”» несостоятельным по упрощенной процедуре отсутствующего должника.
ООО «Проектно-строительное управление “Нефтехиммонтаж”» было зарегистрировано в Перми в 1999 году. По данным Rusprofile, основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. 70% долей компании принадлежал Анаит Айдинян, 30% — Александру Малышеву. Руководит обществом Дмитрий Лукин. Выручка ООО в 2025 году составила 482 млн руб., чистый убыток — 206 млн руб.