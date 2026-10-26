В Удмуртии помогли вернуть бойца, которого считали погибшим
Военнослужащий провел в плену более трех с половиной лет
23 октября в рамках обмена военнопленными освободили российского военнослужащего, которого ранее считали погибшим. Помощь в установлении его судьбы и возвращении оказал уполномоченный по правам человека в Удмуртии Максим Шумихин, сообщили в аппарате омбудсмена.
История началась в 2023 году, когда к уполномоченному обратилась родственница военнослужащего — беженка из Донецкой народной республики. Она сообщила, что ее брат, боец донбасского ополчения, попал в плен. Омбудсмен направил запросы в профильные ведомства.
В 2024 году в ходе работы по обращению поступила информация о гибели военнослужащего и его захоронении. Однако сведения Международного комитета Красного Креста и видео, опубликованные в соцсетях, оставляли надежду, что мужчина жив. Поиск продолжили.
При содействии Минобороны России и уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой удалось добиться возвращения военнослужащего. Он провел в плену более трех с половиной лет.
Сейчас освобожденные военнослужащие находятся под наблюдением врачей и психологов и проходят реабилитацию в медицинских учреждениях.
По данным аппарата омбудсмена, 23 октября стороны обменялись 270 военнослужащими каждая. Обмен прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов на территории Белоруссии.