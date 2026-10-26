ФНС подала иск о банкротстве крупного производителя мяса в Новосибирской области

АО «Карасукский мясокомбинат» ведет деятельность с 1996 года. Руководит предприятием Виталий Пинчук. Данные об учредителях в открытых источниках отсутствуют. Штат компании за последние годы заметно сократился: с 179 сотрудников в 2020 году до 100 человек в 2025. По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 77,5 млн руб., чистая прибыль — 885 тыс. руб.