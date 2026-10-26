ФНС подала иск о банкротстве крупного производителя мяса в Новосибирской области
Задолженность завода достигла почти 250 млн рублей
Межрайонная инспекция ФНС по Омской области потребовала признать банкротом АО «Карасукский мясокомбинат» — одного из крупнейших производителей мяса в Новосибирской области. Заявление поступило в арбитражный суд региона 23 октября, следует из картотеки. Общая сумма требований налогового органа составляет 249 млн руб. Заявление пока не рассмотрено и не принято к производству.
Согласно официальному аккаунту производителя, комбинат специализируется на убое скота, переработке мяса и выпуске колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных консервов. Предприятие является одним из крупных переработчиков мясного сырья в западной части региона. Продукция ориентирована преимущественно на внутренний рынок, а также поставляется в приграничные районы Казахстана. По данным областных властей, мощность производства составляет около 7 тыс. тонн мяса ежегодно, 2,5 тыс. тонн колбасных изделий, 350 туб консервов, 330 тонн полуфабрикатов.
Помимо иска ФНС о банкротстве, в арбитражном суде Новосибирской области рассматривается требование АО «Сибиар» к комбинату о взыскании задолженности по договору займа на сумму 230 млн руб.
АО «Карасукский мясокомбинат» ведет деятельность с 1996 года. Руководит предприятием Виталий Пинчук. Данные об учредителях в открытых источниках отсутствуют. Штат компании за последние годы заметно сократился: с 179 сотрудников в 2020 году до 100 человек в 2025. По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 77,5 млн руб., чистая прибыль — 885 тыс. руб.