Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика получили 1,3 млрд рублей субсидий
Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика получили 1,387 млрд руб. федеральных субсидий, компенсирующих их расходы за июль–декабрь 2025 года. Данные содержатся в материалах Росавиации.
Основную часть пакета забрал Краснок — 856,9 млн руб.; Анапе одобрили 396,1 млн руб., Геленджику — 133,7 млн руб. Всего на поддержку аэропортов юга и центральной части России предусмотрено почти 6 млрд руб. Деньги идут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности, а также процентов по кредитам и займам за период, когда полеты ограничены.
В сентябре 2025 года Росавиация уже согласовала тем же трем кубанским аэропортам 1,54 млрд руб. — тогда субсидии покрывали декабрь 2024-го — июнь 2025-го. В том пакете распределение вышло схожим: 947,36 млн руб. Краснодару, 413,48 млн руб. Анапе и 179,83 млн руб. Геленджику. Итого за два транша три аэропорта края получили свыше 2,9 млрд руб. федеральных вливаний.