Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика получили 1,3 млрд рублей субсидий

Основную часть пакета забрал Краснок — 856,9 млн руб.; Анапе одобрили 396,1 млн руб., Геленджику — 133,7 млн руб. Всего на поддержку аэропортов юга и центральной части России предусмотрено почти 6 млрд руб. Деньги идут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности, а также процентов по кредитам и займам за период, когда полеты ограничены.