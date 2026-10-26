На фестивале в Португалии покажут удмуртский фильм «Похороны гусениц»
Длительность картины — 27 минут
Снятое в Удмуртии роуд-муви с элементами этноисследования «Похороны гусениц» (12+) представят на фестивале в Лиссабоне в рамках третьего открытого фестиваля российского кино Kino-Russia. Он будет проходить с 26 по 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).
Как пояснили в ФПРК, этот фильм — эпизод из жизни фольклориста Степана, выпускника вуза. Он сохраняет музыкальное наследие Удмуртии и отправился автостопом вглубь республики, чтобы спеть песню, записанную почти век назад тем, кто мог бы ее вспомнить. «Иначе песня, как и память о ней, исчезнет навсегда»,— говорится в сообщении.
Длительность картины составляет 27 минут. Режиссеры — Дарья Разумникова и Леонид Рыбаков. Производство — ИП Рыбаков Леонид Михайлович. Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ИП зарегистрировано в Москве, а внесено в Единый госреестр предпринимателей было в 2017 году.
Фестиваль создается ФПРК совместно с португальской кинокомпанией Cine-Reactor 24i. Там покажут девять короткометражных игровых и документальных фильмов, как любительских, так и профессиональных. Цель — познакомить португальских зрителей с российским кинематографом в культурном контексте. Программным директором смотра является португальский кинорежиссер Марко Лауреано. Все фильмы сняты при поддержке фонда.