На фестивале в Португалии покажут удмуртский фильм «Похороны гусениц»

Как пояснили в ФПРК, этот фильм — эпизод из жизни фольклориста Степана, выпускника вуза. Он сохраняет музыкальное наследие Удмуртии и отправился автостопом вглубь республики, чтобы спеть песню, записанную почти век назад тем, кто мог бы ее вспомнить. «Иначе песня, как и память о ней, исчезнет навсегда»,— говорится в сообщении.