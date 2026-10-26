Бывший вице-мэр Омска стал владельцем 50% «Литан Групп»

Господин Денежкин занимал пост вице-мэра и возглавлял департамент имущественных отношений администрации Омска с декабря 2017 года, а в начале 2019-го покинул эту должность по собственному желанию в связи с предстоящей реструктуризацией мэрии. Ранее Денис Денежкин работал в правительстве Омской области.