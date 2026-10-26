Бывший вице-мэр Омска стал владельцем 50% «Литан Групп»
Соучредителем агропромышленной группы «Литан Групп» стал бывший вице-мэр Омска Денис Денежкин. Он приобрел 50% компании, соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 21 октября. Еще 50% принадлежит ООО «Иново».
Господин Денежкин занимал пост вице-мэра и возглавлял департамент имущественных отношений администрации Омска с декабря 2017 года, а в начале 2019-го покинул эту должность по собственному желанию в связи с предстоящей реструктуризацией мэрии. Ранее Денис Денежкин работал в правительстве Омской области.
Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2019 года экс-чиновник подал заявление в арбитражный суд Омской области о самобанкротстве из-за долга в размере 67,3 млн руб. В январе 2020 года оно было удовлетворено.
ООО «Литан Групп» зарегистрировано в ноябре 2014 года в Омске. Группа компаний работает в агропромышленной сфере. В ее состав входят «Азовская птицефабрика» (ТМ «Азovo»), «Азовский комбикормовый завод» и ООО «Литан Фуд» (производитель и поставщик жидкого меланжа — смеси яичных белков и желтков).