Жителя Лысьвы отправили на принудительные работы за незаконное хранение взрывчатки и наркотиков

Пермский краевой суд признал жителя Лысьвы виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и наркотических средств и приговорил его к штрафу и принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.