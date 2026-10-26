Жителя Лысьвы отправили на принудительные работы за незаконное хранение взрывчатки и наркотиков
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Пермский краевой суд признал жителя Лысьвы виновным в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и наркотических средств и приговорил его к штрафу и принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Ранее сотрудники УФСБ изъяли у фигуранта три емкости с дымным порохом, четыре самодельных взрывных устройства и наркотическое вещество.
Апелляционным определением Пермского краевого суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 300 часов и штрафа в размере 300 тыс. руб.