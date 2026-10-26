К концу 2026 года Таганрог получит около 500 млн рублей налогов
По итогам 2026 года бюджет Таганрога пополнится примерно на 500 млн руб. за счет транспортного, земельного и имущественного налогов. По оценкам, это около 10% собственных доходов бюджета, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Ожидается, что эти деньги направят на социальные программы, содержание ЖКХ и ремонт дорог. Для муниципалитета со скромной доходной базой полмиллиарда рублей — заметный ресурс: его хватит, например, на значимый объём дорожного ремонта или год работы городских учреждений.
Ключевая точка прогноза — 1 декабря 2026 года. Предполагается, что основная часть поступлений придёт к этой дате: те, кто оплатит вовремя, сформируют основную массу 500 млн. Для тех, кто пропустит срок, сценарий менее приятный: с 1 декабря на задолженность начнёт начисляться пеня, а далее вероятны ограничение на выезд и безакцептное списание со счетов.