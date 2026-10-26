К концу 2026 года Таганрог получит около 500 млн рублей налогов

Ключевая точка прогноза — 1 декабря 2026 года. Предполагается, что основная часть поступлений придёт к этой дате: те, кто оплатит вовремя, сформируют основную массу 500 млн. Для тех, кто пропустит срок, сценарий менее приятный: с 1 декабря на задолженность начнёт начисляться пеня, а далее вероятны ограничение на выезд и безакцептное списание со счетов.