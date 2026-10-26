Экс-менеджера «Макфы» осудили за посредничество во взяточничестве

Суд установил, что в 2024–2025 годах действовавший тогда начальник службы закупа зерна компании Иван Тофан, вымогая взятку, помог подрядчику ООО «Агро-Капитал» подписать спецификации на поставку зерна. По договорам предприятию было отгружено 40 тыс. т пшеницы четвертого класса. За это сотрудник хотел получить 16 млн руб. Посредником при передаче взятки согласился выступить Дмитрий Шепель. После получения 4,5 млн руб. от взяткодателя его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.