Экс-менеджера «Макфы» осудили за посредничество во взяточничестве
Ему дали семь лет колонии
Центральный районный суд Челябинска признал виновным 44-летнего бывшего менеджера службы закупа зерна АО «Макфа» Дмитрия Шепеля в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к семи годам трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Суд установил, что в 2024–2025 годах действовавший тогда начальник службы закупа зерна компании Иван Тофан, вымогая взятку, помог подрядчику ООО «Агро-Капитал» подписать спецификации на поставку зерна. По договорам предприятию было отгружено 40 тыс. т пшеницы четвертого класса. За это сотрудник хотел получить 16 млн руб. Посредником при передаче взятки согласился выступить Дмитрий Шепель. После получения 4,5 млн руб. от взяткодателя его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
Наложен арест на имущество фигуранта: автомобиль AUDI A6, недвижимое имущество, в том числе семь земельных участков, общей стоимостью свыше 7,9 млн руб., а также банковские счета.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в этом году Иван Тофан и экс-директор по закупкам и снабжению компании Владлен Паршин, обвиняемый в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), отправились в зону СВО.