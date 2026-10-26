В Ростове-на-Дону восстановили освещение в сквере имени Оганова
В Ростове-на-Дону специалисты «Ростовгорсвета» восстановили уличное освещение в сквере имени Оганова. Работы провели в выходные, сообщил глава города Александр Скрябин.
Восстановленное освещение позволит использовать сквер для прогулок и семейного отдыха в вечернее время. Глава отметил, что работа над развитием над световым каркасом донской столицы продолжится.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в сентябре восстановили архитектурно-художественную подсветку мемориала «Тачанка-Ростовчанка».