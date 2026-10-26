В Ростове ищут подрядчика на снос здания бывшего училища

Работы состоят из двух частей и первая из них — снос здания и вывоз строительного мусора на полигон в Аксайском районе: в смете на эти цели заложено почти 1,6 млн руб., а утилизация каждой тонны обойдётся в 820 руб. Вторая — рекультивация территории: подрядчику предстоит завезти грунт для обратной засыпки и спланировать участок, на что предусмотрено свыше 290 тыс. руб.