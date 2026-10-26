В Ростове ищут подрядчика на снос здания бывшего училища
На портале госзакупок появился контракт на снос и утилизацию объектов недвижимости в Пролетарском районе Ростова-на-Дону с последующей рекультивацией участка на переулке Дзержинского, 3/33. Заказчик — Донской педагогический колледж, наследник самого старого дошкольного педагогического училища города: историческое учебное заведение когда-то располагалось именно здесь.
Начальная максимальная цена контракта — 7 067 490 руб. Финансирование закладывается из областного бюджета, полученного субсидией. На все работы у подрядчика будет 15 календарных дней с момента заключения контракта, допускается досрочное исполнение.
Работы состоят из двух частей и первая из них — снос здания и вывоз строительного мусора на полигон в Аксайском районе: в смете на эти цели заложено почти 1,6 млн руб., а утилизация каждой тонны обойдётся в 820 руб. Вторая — рекультивация территории: подрядчику предстоит завезти грунт для обратной засыпки и спланировать участок, на что предусмотрено свыше 290 тыс. руб.