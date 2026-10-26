В Ростове-на-Дону выявил нарушения при перевозке говядины

Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении ветеринарных документов на перевозку говядины у индивидуального предпринимателя в Ростове-на-Дону. По данным, представленным в пресс-службе регионального управления ведомства, в электронных документах для замороженных мясных блоков был указан режим хранения «охлажденные».