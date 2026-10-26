В Ростове-на-Дону выявил нарушения при перевозке говядины
Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении ветеринарных документов на перевозку говядины у индивидуального предпринимателя в Ростове-на-Дону. По данным, представленным в пресс-службе регионального управления ведомства, в электронных документах для замороженных мясных блоков был указан режим хранения «охлажденные».
Нарушение установили при мониторинге федеральной государственной информационной системы. Установлено, что уполномоченное лицо предпринимателя оформило документы на замороженные блоки жилованной говядины, однако указанные в системе условия хранения не соответствовали заявленному состоянию продукции.
В Россельхознадзоре пояснили, что некорректные сведения могут создать риск выпуска в оборот некачественной и небезопасной продукции животного происхождения. Предпринимателю объявили предостережение.