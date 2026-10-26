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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону выявил нарушения при перевозке говядины

Россельхознадзор выявил нарушения при оформлении ветеринарных документов на перевозку говядины у индивидуального предпринимателя в Ростове-на-Дону. По данным, представленным в пресс-службе регионального управления ведомства, в электронных документах для замороженных мясных блоков был указан режим хранения «охлажденные».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Нарушение установили при мониторинге федеральной государственной информационной системы. Установлено, что уполномоченное лицо предпринимателя оформило документы на замороженные блоки жилованной говядины, однако указанные в системе условия хранения не соответствовали заявленному состоянию продукции.
В Россельхознадзоре пояснили, что некорректные сведения могут создать риск выпуска в оборот некачественной и небезопасной продукции животного происхождения. Предпринимателю объявили предостережение.
Константин Соловьев