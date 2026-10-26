В Тольятти раскрыта кража пожертвований из храма на Революционной
Неизвестный открыто похитил кружку с монетами и ящик с пожертвованиями на сумму свыше 15 тыс. рублей
Раскрыта кража пожертвований, которая была совершена в храме на улице Революционной в Тольятти. Это случилось в июле 2026 года, сообщает прокуратура.
По данным надзорного ведомства, неизвестный мужчина в присутствии сотрудницы храма открыто похитил средства — кружку с монетами и ящик с пожертвованиями. Общая сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей.
Сотрудница потребовала вернуть похищенное, однако злоумышленник проигнорировал ее слова и скрылся с места преступления. Личность подозреваемого была установлена в короткие сроки.
Подозреваемым оказался 41летний безработный житель Тольятти. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.