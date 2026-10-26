Ростовская область стала 50-й в рейтинге доступности аренды жилья
Ростовская область заняла 50-е место среди российских регионов по доступности аренды двухкомнатных квартир — по данным исследования «РИА Новости», за январь–сентябрь 2026 года снять такое жильё с учётом повседневных расходов смогли бы 50% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми. Порог входа в этот сценарий — 106,8 тыс. руб. ежемесячного дохода на семью: именно столько требуется, чтобы оплачивать аренду и оставлять на текущие траты.
Динамика у региона, впрочем, заметно лучше позиции: за девять месяцев доступность аренды на Дону прибавила 9,9 процентного пункта — второй темп роста среди субъектов РФ. Иными словами, Ростовская область остаётся крепким середняком рейтинга, но движется по нему вверх быстрее почти всех.
Лидируют в списке сырьевые и северные территории: Ханты-Мансийский автономный округ (77,5%), Ямало-Ненецкий (77,4%) и Магаданская область (72,1%). В первую десятку также вошли Татарстан (66,7%), Сахалинская область (66,4%), НАО (66%), Мурманская область (65,5%), Чукотский автономный округ (64,8%), Белгородская (64,2%) и Калужская (63,8%) области. Антиполюс — Северный Кавказ: в Чечне аналогичное жильё было по карману 14,4% семей такого типа, в Ингушетии — 19,1%, в Кабардино-Балкарии — 22,5%, в Дагестане — 23,1%.