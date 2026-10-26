Ростовская область стала 50-й в рейтинге доступности аренды жилья

Ростовская область заняла 50-е место среди российских регионов по доступности аренды двухкомнатных квартир — по данным исследования «РИА Новости», за январь–сентябрь 2026 года снять такое жильё с учётом повседневных расходов смогли бы 50% семей с двумя работающими взрослыми и двумя детьми. Порог входа в этот сценарий — 106,8 тыс. руб. ежемесячного дохода на семью: именно столько требуется, чтобы оплачивать аренду и оставлять на текущие траты.