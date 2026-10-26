Власти Соликамска продают особняк в самом центре города

Управление имущественных отношений Соликамского муниципального округа объявило торги по продаже двухэтажного нежилого административного здания площадью 1,4 тыс. кв. м, расположенного в исторической части Соликамска, по ул. Набережной, 86. В состав лота входит также земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м.