В Ростове готовят проект обновления территории Гремучего родника
В Ростове-на-Дону продвигается подготовка к обновлению территории Гремучего родника — известного источника с вековой историей. До конца 2026 года проектно-сметную документацию планируют направить на государственную экспертизу, после чего власти рассмотрят вопрос о реализации проекта. Сроки начала работ пока не называются — и это главное отличие от прежних ожиданий, когда благоустройство рассчитывали провести уже в 2026-м.
Документацию подготовил частный инвестор, имя которого не раскрывается. В пакет запланированных работ входят удаление аварийных деревьев и обновление спортивных площадок — набор скромный на фоне амбиций, но показательный: речь пока о подготовительном контуре, а не о полноценном благоустройстве.
История места объясняет, почему вокруг родника столько осторожности. Источник известен более ста лет: в 1919 году его описал геолог и палеонтолог Владимир Богачёв, а по одной из версий само название связано с громким шумом воды. В 1990-е территорию облагородили и освятили — там появились бассейны, лестницы и зоны отдыха. В 2023 году Русское географическое общество обновило лавочки и раздевалки, а также оборудовало новые спуски к воде.