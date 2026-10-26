В Ростове готовят проект обновления территории Гремучего родника

История места объясняет, почему вокруг родника столько осторожности. Источник известен более ста лет: в 1919 году его описал геолог и палеонтолог Владимир Богачёв, а по одной из версий само название связано с громким шумом воды. В 1990-е территорию облагородили и освятили — там появились бассейны, лестницы и зоны отдыха. В 2023 году Русское географическое общество обновило лавочки и раздевалки, а также оборудовало новые спуски к воде.