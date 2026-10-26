В Курганской области в ДТП с животным погиб человек

По предварительным данным, ранним утром 26 октября водитель Toyota двигался к Омску по дороге Р-254 «Иртыш». Пытаясь избежать столкновения с косулей, он выехал на встречную полосу в разрешенном месте. Автомобиль столкнулся с грузовиком FAW. В результате ДТП погиб один человек. Транспортные средства находятся на обочине и в кювете. Движение на участке ДТП реверсивное. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы.