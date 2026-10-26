Донские компании нарастили закупки услуг на корпоративное хранение данных до 26,5%
Компании Ростовской области за январь–сентябрь 2026 года нарастили закупки услуг корпоративного хранения данных на 26,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом «РБК Ростов» сообщили в пресс-службе электронной торговой площадки «ТендерПро».
Формула роста в формулировках аналитиков прозаична: бизнесу не хватает денег на обновление собственной ИТ-инфраструктуры, а кибератаки, наоборот, прибавляют в частоте — и первая проблема толкает компании в облака, а вторая заставляет резервировать данные за пределами собственных серверов.
Активнее прочих услуги хранения данных на Дону закупал промышленный сектор — на него пришлось 28% всех профильных тендеров. Вслед за промпредприятиями в списке лидеров идут компании ретейла и e-commerce (17,1%), телекоммуникационные предприятия (14%) и финансовые организации (9%). При этом доля Ростовской области в общем количестве таких тендеров по ЮФО составила 13,5%, а первым в округе остаётся соседний Краснодарский край с 65,2%.