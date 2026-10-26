Суд взыскал с «Сальского Молока» более 117 млн рублей в пользу АО «Южное»
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ОАО «Сальское Молоко» в пользу АО «Южное» 90,7 млн руб. задолженности за поставленное молоко-сырье и 26,9 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Еще проценты будут начисляться до полного погашения долга. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
АО «Южное» обратилось в суд с требованием взыскать задолженность по договору поставки молока от 1 января 2022 года. Первоначально сумма основного долга составляла 90,8 млн руб., однако в ходе процесса истец уточнил требования до 90,68 млн руб. Кроме того, компания потребовала выплатить почти 27 млн руб. процентов за период с августа 2023 года по 20 октября 2026 года.
Как следует из материалов дела, «Южное» поставляло «Сальскому Молоку» молоко-сырье, однако покупатель оплачивал поставки лишь частично. Направленные в мае и июне 2026 года претензии остались без ответа и финансового удовлетворения.
В судебном заседании директор «Сальского Молока» Сергей Панченко признал исковые требования в полном объеме. Суд установил, что ответчик не оспаривал ни объем поставленного сырья, ни размер задолженности, и удовлетворил требования АО «Южное».
Суд также взыскал с «Сальского Молока» 318,9 тыс. руб. госпошлины. Проценты на сумму основного долга будут начисляться с 21 октября 2026 года до фактической оплаты задолженности.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Южное» зарегистрировано 28 февраля 1997 года в п. Юловский Сальского района Ростовской области. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Также компания занимается растениеводством, разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока. Генеральный директор — Виктор Петченко. Уставный капитал — 1,39 млн руб. По итогам 2025 года выручка компании составила 256,1 млн рублей, чистая прибыль — 24 млн руб.
ОАО «Сальское Молоко» зарегистрировано 1 июня 1998 года в Сальске. Основной вид деятельности — производство молока и молочной продукции, в том числе питьевого молока, сливочного и топленого масла и молочного жира. Директор — Сергей Панченко. Уставный капитал — 518 тыс. рублей. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 169,5 млн руб., чистая прибыль — 625 тыс. руб.