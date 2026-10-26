Суд взыскал с «Сальского Молока» более 117 млн рублей в пользу АО «Южное»

АО «Южное» обратилось в суд с требованием взыскать задолженность по договору поставки молока от 1 января 2022 года. Первоначально сумма основного долга составляла 90,8 млн руб., однако в ходе процесса истец уточнил требования до 90,68 млн руб. Кроме того, компания потребовала выплатить почти 27 млн руб. процентов за период с августа 2023 года по 20 октября 2026 года.